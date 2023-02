Como separar texto no Excel em mais de uma coluna

É possível separar texto no Excel em mais de uma coluna. O Microsoft Excel possui uma função chamada “<b>Texto para Colunas</b>”, que tem a capacidade de dividir o conteúdo de uma coluna em duas ou mais. Por exemplo: imagine que você tenha uma lista de pessoas e queira fazer duas colunas, uma com o nome e a outra com o sobrenome. Em vez de perder tempo digitando novamente e manualmente as duas colunas, basta usar a função “Texto para Colunas”. Veja como separar o texto no Excel em duas ou mais colunas.