Como testar fonte de PC com clipe de papel

É possível testar se a fonte do seu PC está queimada usando apenas um clique de papel. O usuário, geralmente, se depara com esse problema quando, ao tentar ligar o computador, nada acontece. Nesses casos, onde nem as ventoinhas (ou ventiladores) rodam, o mais provável é uma falha na fonte do computador. Mas como ter certeza sem ter uma segunda fonte de alimentação para testar? Usando um clipe de papel! Veja como testar fonte de PC com clipe para diagnosticar se a peça está queimada ou não.