Como testar o microfone no Windows sem instalar nada no PC

É possível testar seu microfone no Windows sem instalar programas ou comprar softwares. O sistema operacional da Microsoft conta com recursos que permitem descobrir se está na hora de comprar um dispositivo novo ou se o problema está nas configurações dos jogos, sites ou mensageiros. O teste vale para microfones embutidos no notebook, acessórios avulsos ou até no headset. Veja as dicas e aprenda a testar seu microfone no Windows através do Gravador, Painel de Controle e volume.