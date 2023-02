Como usar o app do Globo Esporte para acompanhar o seu time de futebol

Com o aplicativo do Globo Esporte (ge), é possível acompanhar todas as notícias sobre o seu time do coração em tempo real. O app é gratuito, está disponível para Android e iPhone ( iOS ) e permite escolher entre todos os clubes do Brasil, como Flamengo, Palmeiras, Internacional e mais. Ao confirmar à plataforma qual é o seu time de preferência, você tem acesso a uma agenda personalizada, com datas e horários dos jogos, notificações de notícias recentes, tabelas dos principais campeonatos, estatísticas de partidas e mais.

Também é possível assistir a algumas transmissões esportivas da Globo, SporTV e Premiere em versões pagas. Nas linhas a seguir, saiba como selecionar e acompanhar seu time em 2023 usando o aplicativo do Globo Esporte (ge).

1 de 4 Aplicativo do ge: saiba acompanhar seu time no app do Globo Esporte — Foto: Gisele Souza/TechTudo Aplicativo do ge: saiba acompanhar seu time no app do Globo Esporte — Foto: Gisele Souza/TechTudo

Como usar o app do Globo Esporte (ge) para acompanhar seu time

Passo 1. Primeiro, baixe o aplicativo do ge na Google Play Store ou App Store. Com ele instalado, será preciso realizar um cadastro. Para isso, abra o aplicativo e selecione a opção “Menu”, disponível no canto inferior direito. Em seguida, na parte superior da tela, toque no ícone de perfil;

2 de 4 Tela inicial do app do ge (Globo Esporte) — Foto: Reprodução/Gisele Souza Tela inicial do app do ge (Globo Esporte) — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 2. No campo de cadastro, é possível acessar com uma Conta Globo, entrar com o Facebook ou com o Google. Para o novo login, escolha “Cadastre-se” e insira algumas informações, como nome completo, e-mail e senha. Ao final do processo, aceite os Termos de Uso do app;

3 de 4 Login no app do Globo Esporte — Foto: Reprodução/Gisele Souza Login no app do Globo Esporte — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 3. Para escolher um time, vá na aba “Meu time”, disponível na tela inicial, e selecione o clube desejado entre os diferentes campeonatos disponíveis, como Brasileirão séries A e B;

4 de 4 Escolha de times no aplicativo do ge — Foto: Reprodução/Gisele Souza Escolha de times no aplicativo do ge — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 4. Após escolher o time, será possível acompanhar as últimas notícias e vídeos relacionados ao clube em tempo real. É possível visualizar ainda uma página oficial do próprio ge, com dicas de como aproveitar ao máximo o app para acompanhar o seu time de futebol ("https://interativos.ge.globo.com/app-ge/especial/app-ge", sem aspas).

5 de 4 Notícias e vídeos no GE — Foto: Reprodução/Gisele Souza Notícias e vídeos no GE — Foto: Reprodução/Gisele Souza

