O Instabridge é um aplicativo disponível para Android e iPhone ( iOS ) que permite o compartilhamento de redes Wi-Fi. Ele funciona de forma colaborativa, em que os próprios usuários adicionam pontos de Wi-Fi que sejam públicos pela cidade, com as suas respectivas senhas. O objetivo do aplicativo é que sejam disponibilizadas, por exemplo, a senha de locais com internet, como comércios, cafeterias, lanchonetes, bares, clínicas etc. Dessa forma, quem acessa o app consegue saber onde há Wi-Fi na região e rapidamente obter a senha, sem a necessidade de solicitar o código no local.

Ao entrar no Instabridge, ele solicita o acesso à localização e exibe os pontos de rede aberta próximos. Também é possível ser encaminhado para o app Mapas do celular para acessar a localização dos pontos de internet mais facilmente. Vale ressaltar que o Instabridge não descobre a senha de qualquer local, apenas daqueles que foram cadastrados pelos usuários; confira, abaixo, como usar o app.

Como usar o Instabridge para descobrir senha do Wi-Fi pelo celular

Passo 1. Primeiro, procure por Instabridge na App Store (iPhone) ou na Google Play Store (Android) e faça o download. Depois, abra o app e faça login com a conta do Google ou Facebook. A página inicial será aberta. Aqui, você precisa conceder permissão para o aplicativo acessar sua localização e encontrar os pontos de Wi-Fi próximos. Portanto, toque em “Permitir” na aba correspondente à localização;

Passo 2. Note que o menu inferior é composto pelas abas “Wi-Fi”, “Mapa”, “VPN” e “Mais”. Em “Wi-Fi”, uma lista com as redes de internet e as suas senhas perto da sua localização é exibida. A distância do seu local até elas também é apresentada nessa área;

Passo 3. Nesta etapa, você pode tanto tocar em cima do nome da rede para visualizar mais informações, como pressionar em “Mostrar senha” para exibir apenas o código. Ao tocar no nome da rede, dados do usuário, velocidade e localização são mostrados. Caso prefira, você pode pressionar no ícone de localização para ser direcionado para o aplicativo de mapas do seu celular para verificação do local. Já ao pressionar em “Mostrar senha”, o item é exibido, permitindo que você o copie para a área de transferência;

Passo 4. Uma outra forma de encontrar pontos de rede Wi-Fi é por meio da aba “Mapa”. Aqui, você pode percorrer o mapa com gestos e movimentos de pinça para encontrar a localização desejada. Os pontos verdes representam locais com sinal de internet disponível. Para visualizar a senha, basta tocar no círculo e, em seguida, em “Mostrar senha”.

