Como ver letra de música traduzida no Spotify

O Spotify permite ver a tradução das letras das músicas internacionais reproduzidas no aplicativo. O recurso, por enquanto, está disponível apenas para iPhone (iOS) e não pode ser acessado na versão para Android. A ferramenta é nativa e funciona diretamente no player do streaming, sem precisar instalar outros apps no celular. Com isso, é possível acompanhar a letra em português em tempo real mesmo durante a reprodução. É possível traduzir canções em inglês, espanhol, coreano, entre outros idiomas. Confira, a seguir, como ver a tradução de uma música no Spotify pelo celular.