Como ver quem te segue no Facebook

É possível ver a lista de pessoas que seguem o seu perfil no Facebook. Esses contatos passam a ser considerados seguidores a partir do momento que solicitam amizade com o seu perfil e permanecem com esse status mesmo se você recusar a conexão. Apesar de não serem considerados amigos na rede social, eles podem acompanhar suas publicações como “fãs”, visualizando fotos, vídeos e posts públicos. Confira, a seguir, como descobrir quem te segue no Facebook pelo computador e pelo aplicativo da rede social no celular.