Como ver ruas fechadas no Carnaval e criar rotas alternativas com o Waze

É possível descobrir quais ruas estarão fechadas no Carnaval com o Waze, app GPS disponível para Android e iPhone (iOS). O aplicativo tem um sistema colaborativo em que os próprios usuários informam quais vias estão interditadas, com lentidão de carros, buracos ou outros empecilhos que atrapalhem o livre acesso. As ruas com algum tipo de bloqueio aparecem sinalizadas dentro do mapa por meio de ícones com desenhos e cores diferenciadas, e é possível usar o app também para buscar rotas alternativas. Nas próximas linhas, confira como ver vias fechadas no Carnaval e buscar trajetos no Waze.