Concurso da Petrobras 2023: veja edital e como fazer inscrição

As inscrições para o concurso da Petrobras de 2023 foram abertas nesta quinta-feira (15) e já podem ser realizadas no site do Cebraspe (cebraspe.org.br), banca organizadora do exame. O edital, que pode ser visualizado em PDF na mesma plataforma, tem como objetivo preencher 373 vagas de início imediato em doze áreas de atuação. As remunerações chegam a R$ 5 mil e ainda há um cadastro reserva de 746 vagas. As inscrições do concurso da Petrobras vão até o dia 17 de março, sendo preciso pagar uma taxa de R$ 62,79 até o dia 22 de março por boleto bancário — com exceção dos candidatos que se encaixam nas regras de isenção especificadas no edital.