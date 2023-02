Convite de Carnaval para editar: veja como fazer um no Canva

É possível fazer um convite de carnaval pelo Canva. O editor grátis disponibiliza vários modelos prontos divulgar um bloco de carnaval ou compartilhar uma festa entre os amigos. É possível personalizar o nome do evento, inserir informações como data e hora, mudar as cores do layout, adicionar elementos com temática carnavalesca e inserir fotos do computador para deixar o cartão personalizado. Ao final, o usuário pode baixar o convite para enviar pelo WhatsApp ou publicar nas redes sociais. Confira, no tutorial a seguir, como fazer um convite no Canva.