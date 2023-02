FIFA The Best: como assistir à premiação na live do Casimiro

2 de 8 'Onde vai passar a cerimônia do FIFA The Best de graça?' Acesse o site do YouTube ou app para assistir à transmissão — Foto: Reprodução/Róbson Martins

'Onde vai passar a cerimônia do FIFA The Best de graça?' Acesse o site do YouTube ou app para assistir à transmissão — Foto: Reprodução/Róbson Martins