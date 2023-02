Figurinha de Carnaval para WhatsApp: como fazer com o Sticker.ly

Criar figurinhas de carnaval para enviar no WhatsApp é possível com o aplicativo Sticker.ly, disponível gratuitamente para Android e iPhone (iOS). O app permite usar arquivos salvos na galeria para fazer stickers estáticos ou animados, usando vídeos ou gifs. Ainda, é possível personalizar a sua figurinha com textos, emojis e outros elementos, criando conteúdos divertidos para brincar com a data. Vale dizer ainda que, com a chegada do Carnaval, é possível encontrar alguns pacotes de figurinhas prontas para data e baixá-los. Nas próximas linhas, confira o tutorial para criar stickers personalizados de Carnaval para usar no mensageiro.