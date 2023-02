Flamengo x Al-Hilal ao vivo: veja onde assistir ao Mundial de Clubes

Flamengo e Al-Hilal se enfrentam nesta terça-feira (7) pela semifinal do Mundial de Clubes da Fifa. A partida começa às 16h (horário de Brasília) e acontece no Estádio Ibn Batouta, na cidade de Tanger, no Marrocos. O jogo será transmitido ao vivo pela TV Globo e terá retransmissão em tempo real pelo Globoplay, que pode ser acessado mediante login com uma Conta Globo, que é gratuita. Se vencer o time saudita, o Flamengo disputa a final no próximo sábado (11), às 16h, enfrentando o vencedor de Real Madrid e Al Ahly. Confira, no tutorial a seguir, como assistir à semifinal do Mundial de Clubes pelo Globoplay.