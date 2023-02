Flamengo x Al Hilal: como assistir ao jogo do Mundial na CazéTV ou Twitch

O confronto entre Flamengo e Al Hilal (Arábia Saudita) pela semifinal do Mundial de Clubes acontece nesta terça-feira (7) e o streamer Casimiro Miguel transmite ao vivo pelos seus canais no YouTube e na Twitch — CazéTV e Casimito, respectivamente. A partida marca a estreia do clube carioca na competição e, a partir das 16h (de Brasília), será exibida gratuitamente nos canais do influenciador digital.

O pré-jogo começa mais cedo, por volta das 14h, com comentários dos ídolos rubro-negros Athirson e Sávio. O humorista Diogo Defante fica responsável pela cobertura in loco, diretamente de Tânger, no Marrocos. A partida também será transmitida pela TV Globo em sinal aberto, pelo canal fechado SporTV e através do aplicativo Globoplay. Confira, a seguir, como assistir ao jogo.

Vale lembrar que as equipes já se enfrentaram recentemente por uma vaga na final do Mundial da FIFA. Em 2019, no Qatar, o representante da América do Sul, então comandado pelo português Jorge Jesus, derrotou os árabes pelo placar de 3 a 1 com gols de Arrascaeta, Bruno Henrique e Ali Al-Bulaihi (contra). A revanche de hoje decide quem vai encarar Real Madrid ou Al Ahly na decisão do torneio, no sábado (11).

A seguir, confira o passo a passo para acompanhar Flamengo x Al Hilal na live do Casimiro.

Flamengo x Al Hilal ao vivo: como assistir ao jogo do Mundial na CazéTV

Passo 1. Acesse o site do YouTube (https://www.youtube.com) ou o aplicativo mobile, disponível em consoles, Smart TVs e smartphones Android ou iPhone (iOS);

Passo 2. Na barra de pesquisa, busque pelo canal CazéTV e selecione-o nos resultados;

Passo 3. Em seguida, na aba "Ao vivo", clique no vídeo "AO VIVO E COM IMAGENS: FLAMENGO X AL-HILAL";

Passo 4. Você já está pronto para assistir! Se também quiser enviar mensagens no bate-papo, basta fazer login no YouTube — opção que fica no canto superior direito da tela. Depois, inscreva-se no canal para ser liberado.

Flamengo x Al Hilal ao vivo: como assistir ao jogo do Mundial na Twitch

Passo 1. Entre no site da Twitch (https://www.twitch.tv) ou no aplicativo da plataforma — disponível para download em PCs, consoles, Smart TVs e dispositivos móveis (via Google Play Store e App Store);

Passo 2. Digite “Casimito” na barra de pesquisa. Note que, caso ele já esteja ao vivo, haverá um indicador vermelho ao lado do nome do canal. Então, é só clicar em qualquer um deles;

Passo 3. Agora você já pode assistir! Para conversar com outros espectadores no chat, selecione o botão “Entrar” ou “Cadastrar-se” (se ainda não tiver conta na Twitch) e insira suas credenciais.

Com informações de FIFA, YouTube, Twitch e Rede Globo

