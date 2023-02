Flamengo x Boa Vista ao vivo: onde assistir ao jogo do Cariocão online

Flamengo e Boa Vista se enfrentam, às 21h10 (horário de Brasília) desta quarta-feira (1), em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Carioca 2023. A partida acontece no estádio Maracanã e contará com transmissão ao vivo na TV Bandeirantes, que também pode ser assistida online pelo site da emissora ou pelo aplicativo BandPlay — para celulares Android e iPhone ( iOS ). Confira, no tutorial abaixo, como acompanhar Flamengo x Boa Vista pela Taça Guanabara, o primeiro turno do Cariocão 2023.

Flamengo x Boa Vista ao vivo: Campeonato Carioca 2023 tem transmissão na TV Bandeirantes

Flamengo x Boa Vista ao vivo: como assistir ao jogo do Cariocão hoje pelo PC

Passo 1. Para assistir ao jogo do Flamengo pelo Cariocão 2023 na Band, entre no site da TV Bandeirantes (band.uol.com.br). No menu superior, dê um clique no botão "Entrar" para fazer login. Caso você seja novo usuário, escolha a opção "Cadastrar";

Realizar um cadastro grátis no site da TV Bandeirantes permite ao torcedor acompanhar o jogo do Flamengo ao vivo e online

Passo 2. Faça o cadastro gratuito digitando todos os dados solicitados ou utilize as informações de uma conta Google. Feito isso, marque a caixa "Não sou um robô" e aceite os termos do serviço. Para concluir, clique no botão "Cadastre-se grátis";

Após fazer um cadastro gratuito informando seus dados pessoais ou de uma conta Google, é possível assistir o Cariocão 2023 na Band

Passo 3. Após ter feito login, no horário de início da partida, basta clicar no banner para a transmissão ao vivo começar.

Com login concluído, telespectador precisa clicar no banner da partida para visualizar a transmissão ao vivo e de graça

Flamengo x Boa Vista ao vivo: como assistir ao jogo do Cariocão hoje pelo celular

Passo 1. Para acompanhar Flamengo x Boa Vista hoje ao vivo no celular, inicie o aplicativo BandPlay e vá no botão "Entrar". Se você já tiver um cadastro, entre com suas credenciais e toque em "Entrar". Caso seja novo usuário, selecione a opção "Criar conta" para se registrar de graça;

Flamengo vs Boa Vista tem transmissão ao vivo no celular pelo app BandPlay

Passo 2. Informe todos os dados necessários, concorde com os termos de uso do serviço e pressione o botão "Cadastrar". Então, no horário do confronto, vá na seção "Ao vivo" e escolha o ícone da Band para assistir à transmissão de hoje automaticamente.

Após fazer login ou se cadastrar gratuitamente no BandPlay, torcedor pode assistir a rodada do Campeonato Carioca 2023 ao vivo e online

Pronto. Agora que você já aprendeu como acompanhar o Cariocão 2023 ao vivo e online na Band, aproveite as dicas do tutorial e assista à partida entre Flamengo e Boa Vista gratuitamente.

