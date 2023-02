Google Lens online: veja como usar a ferramenta no Windows e macOS

1 de 13 Google Lens é a ferramenta de reconhecimento de imagens do Google; veja como usar a versão para PCs — Foto: Getty Images/Chesnot Google Lens é a ferramenta de reconhecimento de imagens do Google; veja como usar a versão para PCs — Foto: Getty Images/Chesnot

Como usar o Google Lens para PCs com Windows

Passo 1. Pelo navegador Google Chrome, abra o Google Imagens e faça uma pesquisa pelo tema que desejar;

2 de 13 Página de busca do Google Imagens — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Página de busca do Google Imagens — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 2. Ao escolher uma das imagens dos resultados, clique sobre ela com o botão direito do mouse e selecione "Pesquisar Imagem com o Google Lens";

3 de 13 Ativando a busca de imagem pelo Google Lens no PC — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Ativando a busca de imagem pelo Google Lens no PC — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 3. Note que será exibida uma aba lateral com recursos avançados do Google Lens. No menu "Pesquisar", é possível encontrar as correspondências visuais — ou seja, imagens semelhantes à imagem selecionada;

4 de 13 É possível encontrar correspondências visuais de imagens usando o Google Lens — Foto: Reprodução/Barbara Mannara É possível encontrar correspondências visuais de imagens usando o Google Lens — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 4. A ferramenta também permite acessar o menu de "Texto" para selecionar todas as palavras embutidas na foto. Dessa forma, é possível copiar os caracteres escritos, ouvir a pronúncia ou até traduzir o conteúdo. Para isso, basta selecionar os botões ao topo da página;

5 de 13 Google Lens permite pesquisar ou copiar o texto embutido nas imagens — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Google Lens permite pesquisar ou copiar o texto embutido nas imagens — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 5. Ainda há uma categoria exclusiva de "Tradutor", que permite alternar entre idiomas para descobrir o significado dos textos embutidas na imagem. Para utilizá-la, basta selecionar o conteúdo de texto na foto e escolher em qual idioma deseja traduzir;

6 de 13 Traduzindo textos embutidos em imagens usando o Google Lens para PC — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Traduzindo textos embutidos em imagens usando o Google Lens para PC — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 6. O usuário pode encontrar mais informações sobre a foto pressionando o botão de "Encontrar a fonte da imagem". Dessa forma, o Google retorna com possíveis resultados que levem ao conteúdo original.

7 de 13 Google Lens aponta páginas que incluem a imagem pesquisada — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Google Lens aponta páginas que incluem a imagem pesquisada — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Como usar o Google Lens online no macOS

Passo 1. Acesse a ferramenta de busca do Google e faça sua pesquisa. Clique em "Imagens" para exibir os resultados visuais;

8 de 13 Busca por "tecnologia TechTudo" no Google Imagens — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Busca por "tecnologia TechTudo" no Google Imagens — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 2. Ao selecionar uma das imagens, uma caixa destacada será exibida na lateral direita da tela. Nela, um ícone de "Lupa" permite acessar o Google Lens;

9 de 13 Botão de pesquisa pelo Google Lens na imagem do Google — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Botão de pesquisa pelo Google Lens na imagem do Google — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 3. Assim que o usuário clicar no ícone do Lens, a inteligência artificial fará uma leitura da imagem e exibir resultados semelhantes logo abaixo;

10 de 13 Goole Lens mostra correspondências visuais da imagem — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Goole Lens mostra correspondências visuais da imagem — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 4. Note que é possível também buscar por apenas um recorte da foto. Para isso, reduza a área do Lens arrastando as arestas dos marcadores. O resultado é exibido automaticamente, considerando apenas a parte selecionada;

11 de 13 Google Lens permite selecionar um trecho da foto para fazer a leitura por similaridade visual — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Google Lens permite selecionar um trecho da foto para fazer a leitura por similaridade visual — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 5. Caso ainda não tenha encontrado um bom resultado, clique em "Ver Mais";

12 de 13 Botão para ver mais fotos semelhantes aos resultados do Google Lens — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Botão para ver mais fotos semelhantes aos resultados do Google Lens — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Passo 6. O Google vai retornar com uma tela exclusiva de "Imagens Relacionadas". Vale lembrar que, no Chrome para macOS, ainda não estão presentes algumas das ferramentas no navegador para PC, como tradução e seleção de texto.

13 de 13 Resultado de imagens relacionadas fornecido pelo Google Lens — Foto: Reprodução/Barbara Mannara Resultado de imagens relacionadas fornecido pelo Google Lens — Foto: Reprodução/Barbara Mannara

Com informações do Google

