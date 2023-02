Guru do Sisu é um simulador que permite aos candidatos prever em quais cursos e universidades seriam aprovados a partir do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Para isso, basta fornecer as notas obtidas na última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e determinar o curso e o estado onde deseja estudar. Em seguida, o site calcula a nota média do estudante e verifica, em seu banco de dados, os cursos e instituições que têm nota de corte igual ou menor à nota do candidato para informar quais vagas são "garantidas". A plataforma é gratuita e está disponível na versão web.

Os resultados fornecidos pelo Guru do Sisu são divididos em três categorias: "Garantindo", quando a média do candidato é igual ou está acima da nota de corte do curso; "Quase", quando a média está até 25 pontos distante da nota de corte do curso; e "Longe", quando a média final passa dos 25 pontos de distância da nota de corte. A seguir, veja como usar o simulador Guru do Sisu para calcular nota média do Enem e saber em quais cursos você tem chances de ser aprovado.

1 de 6 Guru do Sisu: simulador 'prevê' em quais cursos você passaria; saiba usar — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo Guru do Sisu: simulador 'prevê' em quais cursos você passaria; saiba usar — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

📝 Como usar o Google Acadêmico no TCC? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Como usar o simulador Guru do Sisu para saber suas chances de aprovação

Passo 1. Na página inicial do Guru do Sisu (https://gurudosisu.com.br/), selecione o curso e o estado onde deseja estudar. Feito isso, clique em "Prosseguir";

2 de 6 Candidato deve determinar o curso e o estado onde deseja estudar nas caixas de opção do Guru do Sisu — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Candidato deve determinar o curso e o estado onde deseja estudar nas caixas de opção do Guru do Sisu — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 2. Adicione as notas que você obteve na última edição do Enem e siga em "Mostre-me o resultado";

3 de 6 Espaço para estudante informar as notas alcançadas na última edição do Enem no site Guru do Sisu — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Espaço para estudante informar as notas alcançadas na última edição do Enem no site Guru do Sisu — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 3. Na página seguinte, o Guru do Sisu informa em quais cursos e universidades o candidato tem chances de ingressar e os separa em três categorias: "Garantido", "Quase" e "Longe", que significam respectivamente "chances altas", "chances medianas" e "chances baixas". Logo abaixo, é possível filtrar pela modalidade de concorrência;

4 de 6 Caixa de seleção da modalidade de concorrência em destaque no site Guru do Sisu — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Caixa de seleção da modalidade de concorrência em destaque no site Guru do Sisu — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 4. Ao descer a tela, é possível ver a lista com o nome do curso, universidade, a nota de corte e a situação do estudante em relação àquela opção. Ao clicar no botão “Veja o peso das áreas”, o Guru do Sisu informa o peso das disciplinas para aquele curso;

5 de 6 Lista com as universidades previstas sugeridas pelo Guru do Sisu — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Lista com as universidades previstas sugeridas pelo Guru do Sisu — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 5. Ao fim da página, é possível compartilhar o link do Guru do Sisu com outros usuários, efetuar o teste novamente com outro curso e atualizar a lista para que a plataforma exiba as universidades nas quais o usuário possui menos chances de conseguir uma vaga.

6 de 6 Opções fornecidas pelo Guru do Sisu — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira Opções fornecidas pelo Guru do Sisu — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Pronto. Agora que você já sabe como usar o simulador Guru do Sisu, aproveite as dicas para descobrir em qual universidade você tem maiores chances de ingresso.

Veja também: Seis dicas para proteger seu iPhone de golpes e invasões