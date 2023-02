Informe de rendimentos INSS 2023: como consultar extrato para IRPF

O informe de rendimentos do INSS 2023 já está disponível para consulta no site Meu INSS. O portal emite o extrato de rendimentos dos beneficiários no ano-base 2022, e permite fazer o download do arquivo. O documento ajuda na declaração de valores ao Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) 2023, que deve ser entregue até 31 de maio. Para fazer login no portal Meu INSS, é preciso usar as credenciais da conta Gov.br, formadas pelo número do CPF e senha. Assim, não há necessidade de se deslocar até uma agência do órgão para obter o extrato. No tutorial a seguir, veja como emitir o informe de rendimentos de benefícios do INSS.