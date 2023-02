Lançamento do Galaxy S23: como ver o Samsung Unpacked ao vivo

A Samsung deve apresentar ao mundo, nesta quarta-feira (1º), os novos celulares Galaxy S23 . O anúncio será feito durante o Galaxy Unpacked , na cidade de San Francisco, nos Estados Unidos, a partir das 15h (horário de Brasília). Esta será a primeira vez desde o lançamento do Galaxy S20 que a empresa fará um evento presencial — modalidade suspensa durante a pandemia —, mantendo também a transmissão em seus canais oficiais. Os fãs da marca poderão assistir ao vivo ao anúncio da ficha técnica dos smartphones , incluindo os prováveis Galaxy S23 Plus e o Galaxy S23 Ultra .

Rumores apontam que este pode ser o anúncio mais poderoso da fabricante sul-coreana, principalmente para o modelo Galaxy S23 Ultra. Se as especulações estiverem certas, o celular da Samsung contará com o mais recente processador da Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2, além de uma câmera principal com 200 megapixels, algo inédito entre os modelos da fabricante.

2 de 4 Galaxy S23 teve imagens vazadas antes do lançamento — Foto: Reprodução/Phone Arena Galaxy S23 teve imagens vazadas antes do lançamento — Foto: Reprodução/Phone Arena

Como assistir ao lançamento do Galaxy S23 pelo YouTube

Quem quiser acompanhar o Galaxy Unpacked e conferir em primeira mão a linha Galaxy S23 pelo YouTube precisa apenas entrar no canal oficial da Samsung (youtube.com/c/Samsung). O evento está marcado para começar às 15h, com a transmissão feita diretamente dos Estados Unidos. O TechTudo estará no evento para dar todos os detalhes dos lançamentos.

Dê play abaixo para ver o Galaxy Unpacked em inglês:

Para quem preferir acompanhar o anúncio em português, o canal oficial da Samsung Brasil também transmitirá os lançamentos. Neste formato, a live começará um pouco mais cedo, às 14h45 (horário de Brasília) e deve contar com a presença dos embaixadores da marca, que, tradicionalmente, participam da transmissão nacional.

Dê play abaixo para ver o Galaxy Unpacked em português:

Caso o usuário possua o aplicativo do YouTube para celular, seja ele Android ou iPhone (iOS), também poderá assistir ao lançamento. Também é possível acompanhar ao Galaxy Unpacked em uma tela maior, no app para smart TVs ou tablets, além da versão desktop.

Como assistir ao lançamento do Galaxy S23 pelo site da Samsung

3 de 4 Site da Samsung tem contagem regressiva para o Galaxy Unpacked 2023 — Foto: Reprodução/Samsung Site da Samsung tem contagem regressiva para o Galaxy Unpacked 2023 — Foto: Reprodução/Samsung

Assim como a transmissão feita no YouTube, a Samsung também permite que os usuários acompanhem o anúncio em seu site oficial. Para assistir o lançamento em português, basta acessar o endereço eletrônico oficial da Samsung Brasil (www.samsung.com/br/unpacked). Quem fizer o pré-cadastro para receber as novidades sobre o próximo lançamento da linha Galaxy vai concorrer a um carregador sem fio Wireless Single Charger. Para conquistar o brinde, é preciso comprar um dos smartphones lançados durante o período de 1º de fevereiro a 5 de março de 2023.

O que esperar do Galaxy Unpacked

4 de 4 Material de divulgação do Galaxy S23 Ultra — Foto: Reprodução/SnoopyTech Material de divulgação do Galaxy S23 Ultra — Foto: Reprodução/SnoopyTech

Durante o evento da Samsung, os entusiastas da marca podem esperar a renovação da linha Galaxy S, com mudanças no design, ficha técnica mais robusta e preços maiores. Os rumores mais recentes indicam que os modelos Galaxy S23 e Galaxy S23 Plus devem trazer o mesmo conjunto de câmeras triplo, com sensor principal de 50 MP, grande angular com 12 MP e uma teleobjetiva de 10 MP. A câmera de selfies, por sua vez, deve ter apenas 10 MP. A capacidade da bateria deverá ficar em 4.700 mAh e 3.900 mAh para o S23 Plus e S23, respectivamente.

Na versão Ultra, a bateria deverá oferecer 5.000 mAh de capacidade. O celular mais poderoso da marca poderá trazer, além do jogo de câmeras mais potente, versões com 8 GB e 12 GB de RAM e até 512 GB de armazenamento. O tamanho da tela dos três aparelhos deve variar entre 6,1 polegadas (o modelo tradicional), 6,6 polegadas e 6,8 polegadas, (Plus e Ultra, respectivamente).