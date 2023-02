Liverpool x Real Madrid ao vivo: onde assistir ao jogo da Champions League

Liverpool e Real Madrid disputam, às 17h (horário de Brasília) desta terça-feira (21), o primeiro jogo das equipes nas oitavas de final da UEFA Champions League 2022/2023. A partida acontece no estádio Anfield, em Liverpool, e conta com transmissão ao vivo do SBT. É possível assistir ao jogo online pelo PC ou em celulares Android e iPhone (iOS). Confira, a seguir, como ver Liverpool e Real Madrid pelas oitavas de final da Champions League ao vivo na transmissão do SBT.