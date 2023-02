Manchester United x Barcelona: onde assistir ao jogo da Europa League

Manchester United e Barcelona se enfrentam às 17h (horário de Brasília) desta quinta-feira (23) na segunda partida das oitavas de final UEFA Europa League. O confronto acontece no Old Trafford, estádio do time inglês, e vai contar com transmissão ao vivo e gratuita no site da TV Cultura. Os usuários podem assistir ao jogo online pelo navegador do PC ou em celulares Android e iOS (iPhone). Os times empataram por 2 a 2 no primeiro confronto no Camp Nou e, portanto, a partida desta quinta define quem se classifica para as quartas de final da competição. Confira, a seguir, onde assistir a Manchester United x Barcelona ao vivo pela TV Cultura.