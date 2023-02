Marchinha antiga de Carnaval: como encontrar no YouTube pelo celular

As marchinhas de Carnaval contam com batidas antigas e características da festa, e podem ser encontradas gratuitamente no celular em playlists no YouTube, app disponível para Android e iPhone (iOS). Elas são bastante populares e costumam ser reproduzidas pelos foliões em blocos de rua, trios elétricos e festas. Algumas das mais populares são “Abre Alas”, a primeira marchinha do carnaval brasileiro registrada em 1899, “Mamãe eu Quero”, “Cachaça”, “Cabeleira do Zezé” e outras. Nas próximas linhas, o TechTudo te ensina como encontrar playlists com essas marchinhas no smartphone para se divertir no carnaval.