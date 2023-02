Mensagem de 'primeiro dia de aula': como baixar e enviar no WhatsApp

Mandar mensagem de primeiro dia de aula pelo WhatsApp é possível usando o Canva, app disponível para Android e iPhone (iOS). A plataforma oferece diferentes modelos prontos relacionados ao tema, com opções grátis e pagas, que podem ser customizadas de acordo com as suas preferências. Além disso, o editor conta com ferramentas para você criar novos recados, incluindo diferentes fontes, cores e elementos gráficos. No tutorial a seguir, veja como criar cards no Canva para enviar mensagens de primeiro dia de aula pelo WhatsApp.