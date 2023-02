MITA Festival: como comprar ingressos para Rio e SP no Eventim

Os ingressos para o MITA Festival 2023 já estão disponíveis. Com valores a partir de R$ 350, os tickets podem ser adquiridos online pelo site do Eventim. O evento, que acontece tanto em São Paulo (nos dias 3 e 4 de junho) quanto no Rio de Janeiro (em 27 e 28 de maio), contará com grandes nomes da música internacional, como Lana del Rey, Florence + The Machine e The Mars Volta. Artistas nacionais como Jorge Ben Jor, Duda Beat e NX Zero (em retorno aos palcos) também estão no line-up. Lembrando que os shows em SP e RJ terão cantores e bandas diferentes.