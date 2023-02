Mocidade Alegre é campeã do Carnaval SP 2023; reveja desfile da escola

A Mocidade Alegre é a escola de samba campeã no Carnaval de São Paulo em 2023. O título da agremiação que apresentou o enredo "Yasuke", considerado o primeiro samurai negro do mundo, foi confirmado após o fim da contagem das notas, que aconteceu nesta terça--feira (21). A reapresentação completa do desfile está disponível gratuitamente online no Globoplay , sendo possível acessar o streaming pela versão web ou pelo aplicativo para celulares Android ou iPhone ( iOS ), bastando usar os dados de uma Conta Globo. Usuários não cadastrados devem se inscrever informando e-mail e senha ou importando dados de contas Facebook , Google ou Apple . Confira, abaixo, como rever na íntegra o desfile da Mocidade Alegre online no Globoplay .

1 de 8 Desfile da campeã Mocidade Alegre está disponível no Globoplay; saiba como rever de graça — Foto: Divulgação/Carnavalesco/Fábio Martins Desfile da campeã Mocidade Alegre está disponível no Globoplay; saiba como rever de graça — Foto: Divulgação/Carnavalesco/Fábio Martins

📝 Como rodar serviços de Streaming em um PC antigo? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Como rever o desfile da Mocidade Alegre na íntegra pelo computador

Passo 1. Para assistir à reapresentação completa do desfile da Mocidade Alegre, entre na página do Globoplay (globoplay.globo.com). Em seguida, vá no canto superior direito e clique no ícone de avatar para fazer login com uma Conta Globo;

2 de 8 Desfile do Carnaval SP 2023: reprise da escola vencedora do Carnaval 2023 em São Paulo está disponível no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Desfile do Carnaval SP 2023: reprise da escola vencedora do Carnaval 2023 em São Paulo está disponível no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Nesta etapa, dê um clique no campo de busca, localizado no menu superior, para iniciar uma nova pesquisa;

3 de 8 Desfile da Mocidade Alegre em 2023: após finalizar login, folião deve acessar o campo de busca para encontrar o desfile completo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Desfile da Mocidade Alegre em 2023: após finalizar login, folião deve acessar o campo de busca para encontrar o desfile completo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Insira o termo “Carnaval” e espere os resultados surgirem automaticamente. Em seguida, na seção "Títulos", escolha o conteúdo "Carnaval Globeleza";

4 de 8 Mocidade Alegre 2023: ao pesquisar pelo termo "Carnaval", telespectador consegue acessar a reprise do desfile da campeã — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Mocidade Alegre 2023: ao pesquisar pelo termo "Carnaval", telespectador consegue acessar a reprise do desfile da campeã — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. Deslize a tela para ver a lista com os desfiles de todas as escolas de samba do Carnaval de São Paulo e clique no vídeo da Mocidade Alegre para assistir à reprise completa.

5 de 8 Mocidade Alegre campeã 2023: na lista com as transmissões de todos os desfiles, folIão precisa selecionar o vídeo da escola — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Mocidade Alegre campeã 2023: na lista com as transmissões de todos os desfiles, folIão precisa selecionar o vídeo da escola — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Como rever o desfile da Mocidade Alegre na íntegra pelo celular

Passo 1. Para acompanhar a reprise completa do desfile da escola campeã de São Paulo pelo celular, abra o aplicativo do Globoplay. A seguir, toque no avatar, localizado na parte superior direita da tela, para fazer login na Conta Globo;

6 de 8 Desfile das escolas de samba 2023 SP: transmissão do desfile completo da Mocidade Alegre está disponível no aplicativo do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Desfile das escolas de samba 2023 SP: transmissão do desfile completo da Mocidade Alegre está disponível no aplicativo do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Agora, vá no ícone da lupa, localizado no canto inferior direito e faça uma pesquisa com o termo "Carnaval". Nos resultados apresentados, selecione o banner com nome de "Carnaval Globeleza";

7 de 8 Desfile Mocidade Alegre completo 2023: após logado, folião deve realizar uma pesquisa para encontrar o conteúdo da escola campeã — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Desfile Mocidade Alegre completo 2023: após logado, folião deve realizar uma pesquisa para encontrar o conteúdo da escola campeã — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Role a tela para acessar as transmissões dos desfiles de todas as escolas de samba de São Paulo. Feito isso, pressione o vídeo da Mocidade Alegre para revê-lo na íntegra.

8 de 8 Campeã Carnaval SP 2023: público consegue escolher o conteúdo da escola Mocidade Alegre para rever pelo Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Campeã Carnaval SP 2023: público consegue escolher o conteúdo da escola Mocidade Alegre para rever pelo Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade