Nike Training Club: como assistir aos treinos do app pela Netflix

Os treinos do aplicativo Nike Training Club agora podem ser assistidos na Netflix. Uma parceria entre as empresas liberou as aulas para assinantes do streaming, permitindo que os usuários se exercitem assistindo aos vídeos no computador, celular e smart TVs. Os treinos são organizados por blocos e divididos em episódios, que são voltados para exercícios de diferentes níveis de intensidade. Ao todo, 30 horas de sessões fitness já estão disponíveis, e novas aulas serão disponibilizadas no decorrer de 2023.