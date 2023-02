Paredão BBB 23: como votar em Amanda, Bruno, MC Guimê ou Paula

O quarto paredão do BBB 23 é quádruplo e composto por Amanda, Bruno, MC Guimê e Paula. O emparedado mais votado pelo público deixa a temporada do programa na edição ao vivo desta terça-feira (14), com início às 22h25. A votação ocorre na página do reality show no Gshow e o telespectador que quiser participar deve fazer login com uma Conta Globo. Novos usuários devem se cadastrar gratuitamente inserindo um endereço de e-mail ou aproveitando as informações de contas Facebook, Google ou Apple. Vale ressaltar que o registro é feito uma única vez e continua válido para as futuras votações do Big Brother Brasil. Veja, a seguir, como votar no paredão quádruplo para eliminar Amanda, Bruno, MC Guimê ou Paula do BBB 23.