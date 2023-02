Paredão BBB 23: como votar em Cara de Sapato, Cezar ou Fred Nicácio

Quem está no sétimo paredão do BBB 23 é Antonio Cara de Sapato, Cezar e Fred Nicácio — e o brother que receber mais votos do público sai do jogo na edição ao vivo desta terça-feira (28), com início às 22h25. Para votar, o espectador deve acessar a página do programa no Gshow e fazer login utilizando os dados de uma Conta Globo. Quem não tem cadastro precisa se registrar gratuitamente usando um endereço de e-mail ou vinculando as informações de contas Facebook , Google ou Apple . O registro é feito apenas uma vez e segue válido para as futuras votações do Big Brother Brasil. Veja, a seguir, como votar em mais um paredão da " Semana Turbo " para eliminar Antonio Cara de Sapato, Cezar ou Fred Nicácio do BBB 23.

BBB 23: como votar para eliminar um participante

📝 Onde ver porcentagem de paredão do BBB 23 atualizada agora? Veja no Fórum do TechTudo

Como foi formado o paredão do BBB 23

O paredão que fecha a "Semana Turbo" do BBB 23 foi formado na noite de domingo (26). De início, após atender o Big Fone que tocou ao vivo no sábado (25), Sarah Aline, além de ganhar a imunidade, teve que emparedar um participante — e Antonio Cara de Sapato foi o selecionado. Já MC Guimê, Anjo da vez, também pôde mandar um brother direto para a berlinda, optando por indicar Key Alves. Em seguida, a atual líder, Bruna Griphao, escolheu Fred Nicácio como o terceiro emparedado da vez. Na votação no confessionário, Aline Wirley e Cezar foram os mais votados, tendo recebido sete votos cada. No entanto, o enfermeiro acabou na berlinda após receber o voto de minerva da líder.

Para finalizar a formação do paredão, Cara de Sapato, Cezar e Key Alves disputaram a prova "Bate-Volta". A jogadora de vôlei venceu e escapou da votação popular.

Votação BBB 23: como eliminar Antonio Cara de Sapato, Cezar ou Fred Nicácio pelo Gshow

Passo 1. Para participar votando em mais um paredão do BBB 23, abra a página do reality no Gshow (gshow.globo.com/realities/bbb) e dê um clique no banner da votação com as fotos dos três emparedados;

2 de 6 Espectador pode votar na enquete do BBB 23 após dar um clique no banner com as fotos dos brothers emparedados — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Espectador pode votar na enquete do BBB 23 após dar um clique no banner com as fotos dos brothers emparedados — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Na próxima etapa, clique no nome e foto do jogador que você deseja eliminar da temporada do programa;

3 de 6 Com os nomes e fotos dos emparedados exibidos na tela, público deve selecionar qual brother deve deixar o BBB 23 — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Com os nomes e fotos dos emparedados exibidos na tela, público deve selecionar qual brother deve deixar o BBB 23 — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Agora, faça login com suas credenciais cadastradas na Conta Globo e dê um clique no botão "Entrar". Se você for um novo usuário, escolha a opção "Cadastre-se" para se registrar gratuitamente inserindo seus dados pessoais ou de contas Facebook, Google ou Apple;

4 de 6 É possível dar o voto após fazer login com dados cadastrados ou se cadastrar gratuitamente usando informações de contas Facebook, Google e Apple — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade É possível dar o voto após fazer login com dados cadastrados ou se cadastrar gratuitamente usando informações de contas Facebook, Google e Apple — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. Com o login concluído, marque o box "Sou humano" para validar seu voto no paredão da "Semana Turbo";

5 de 6 O voto no paredão do BBB 23 é contabilizado após o telespectador confirmar humanidade — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade O voto no paredão do BBB 23 é contabilizado após o telespectador confirmar humanidade — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 5. O comprovante do seu voto será exibido na tela. Após isso, se quiser votar mais vezes, basta clicar no botão “Votar novamente” e refazer o procedimento.

6 de 6 Assim que finalizar o procedimento, o público pode votar mais quantas vezes desejar — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Assim que finalizar o procedimento, o público pode votar mais quantas vezes desejar — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade