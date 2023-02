Paredão BBB 23: como votar para eliminar Cezar, Gabriel Santana ou Tina

O novo paredão do Big Brother Brasil é formado por Cezar, Gabriel Santana e Tina, e já é possível votar para eliminar um dos participantes. O brother mais votado pelo público sairá do programa na edição ao vivo nesta terça-feira (7). A votação acontece na página do BBB no Gshow e, para votar, é preciso fazer login com uma Conta Globo. Quem não tem cadastro na plataforma pode criá-lo rapidamente com e-mail e senha ou vinculando contas do Facebook , do Google ou da Apple . Depois do login, o usuário pode dar o seu voto quantas vezes quiser. A seguir, veja como votar em Cezar, Gabriel Santana ou Tina para eliminar um participante do BBB.

1 de 4 Cezar, Gabriel Santana e Tina estão no paredão do BBB 23; veja como votar no Gshow para eliminar um dos brothers — Foto: Reprodução/Gshow Cezar, Gabriel Santana e Tina estão no paredão do BBB 23; veja como votar no Gshow para eliminar um dos brothers — Foto: Reprodução/Gshow

Como foi a formação de paredão

No sábado (4), Tina atendeu o Big Fone e teve que indicar imediatamente duas pessoas ao paredão. Domitila Barros e Gabriel Santana foram as escolhas da sister. No domingo (5), dia da formação de paredão, Paula pôde usar o poder curinga para salvar um dos brothers da berlinda e escolheu Domitila Barros. Na sequência, foi a vez do Líder Gustavo fazer sua indicação. O fazendeiro colocou Tina no paredão. Na votação da casa, Cezar recebeu 9 fotos e também foi indicado. Já emparedado, Gabriel Santana teve direito a um contragolpe e puxou Amanda. A sister disputou a Prova Bate-Volta com Cezar e Gabriel e venceu a dinâmica, escapando do paredão.

Como votar no paredão do BBB 23 para definir quem sai do reality amanhã

Passo 1. Para votar no paredão do BBB 23, acesse a página do reality no Gshow (gshow.globo.com/realities/bbb) já logado com uma Conta Globo e clique no destaque da votação com as fotos dos emparedados da semana;

2 de 4 Banner com os participantes que estão no paredão do BBB 23 nesta semana (6) — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak Banner com os participantes que estão no paredão do BBB 23 nesta semana (6) — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak

Passo 2. Escolha o participante que você deseja eliminar;

3 de 4 Usuário deve escolher quem sai do BBB 23 amanhã e votar no participante no Gshow — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak Usuário deve escolher quem sai do BBB 23 amanhã e votar no participante no Gshow — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak

Passo 3. O voto será computado. Caso queira votar mais de uma vez, selecione o botão "Votar novamente" e repita o procedimento.

4 de 4 Voto computado no paredão do BBB 23 — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak Voto computado no paredão do BBB 23 — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak

