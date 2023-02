Paredão BBB 23: como votar para eliminar Cristian, Fred ou Ricardo

Quem está no quinto paredão do BBB 23 é Cristian, Fred e Ricardo. A eliminação do emparedado que receber mais votos do público acontece no programa ao vivo desta terça-feira (21), que tem início às 22h25. O telespectador que quiser participar da votação, que ocorre na página do reality no Gshow , deve fazer login com os dados de uma Conta Globo.

Quem for novo usuário precisa se cadastrar gratuitamente informando um endereço de e-mail ou utilizando as informações de contas Facebook, Google ou Apple. O cadastro é realizado apenas uma vez e continua valendo para as futuras votações do Big Brother Brasil. Saiba, no tutorial abaixo, como votar no paredão do BBB 23 para tirar Cristian, Fred ou Ricardo da casa.

1 de 6 Quinto paredão do Big Brother Brasil 23 é formado por Cristian, Fred e Ricardo — Foto: Divulgação/Gshow Quinto paredão do Big Brother Brasil 23 é formado por Cristian, Fred e Ricardo — Foto: Divulgação/Gshow

Como foi formado o paredão do BBB 23

O atual paredão do BBB 23 foi formado na noite deste domingo (19). O primeiro emparedado da vez foi definido durante a Prova do Líder, disputada na quinta-feira (16), quando Fred, após ser eliminado, sorteou como consequência estar direto no paredão. Cezar, atual líder, mandou Ricardo direto para a berlinda. Na votação da casa, que mais uma vez foi aberta, Cristian recebeu dez votos e também foi emparedado. Depois, Fred ainda teve direito a dar um contragolpe e pôde puxar outro participante para o paredão — Domitila Barros foi a indicada.

Para concluir a formação do paredão da semana, Cristian, Domitila e Fred participaram da prova "Bate-Volta", vencida pela modelo, que escapou da disputa pela permanência na casa mais vigiada do Brasil.

Votação BBB 23: como eliminar Cristian, Fred ou Ricardo pelo Gshow

Passo 1. Para votar no paredão triplo do BBB 23, abra a página do reality no Gshow (gshow.globo.com/realities/bbb). Já na tela inicial, dê um clique no destaque da votação com as fotos dos participantes emparedados;

2 de 6 Para votar na nova berlinda do BBB 23, espectador deve clicar no banner com as fotos dos brothers emparedados da vez — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Para votar na nova berlinda do BBB 23, espectador deve clicar no banner com as fotos dos brothers emparedados da vez — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Na página seguinte, clique no nome e foto do brother que você deseja tirar da casa;

3 de 6 Após os nomes e fotos dos emparedados serem exibidos na tela, público precisa selecionar quem deve deixar o BBB 23 — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Após os nomes e fotos dos emparedados serem exibidos na tela, público precisa selecionar quem deve deixar o BBB 23 — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Nesta etapa, faça login com suas credenciais cadastradas na Conta Globo e clique no botão "Entrar". Caso você seja um novo usuário, escolha a opção "Cadastre-se" para se registrar gratuitamente usando seus dados pessoais ou de contas Facebook, Google ou Apple;

4 de 6 Para participar votando pelo Gshow é preciso fazer login com dados cadastrados ou se cadastrar de graça na Conta Globo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Para participar votando pelo Gshow é preciso fazer login com dados cadastrados ou se cadastrar de graça na Conta Globo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. Com o login feito, marque a caixa "Sou humano" para ter seu voto contabilizado no paredão da vez;

5 de 6 Para ter o voto contabilizado no paredão do BBB 23, é obrigatório confirmar humanidade — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Para ter o voto contabilizado no paredão do BBB 23, é obrigatório confirmar humanidade — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 5. O comprovante do seu voto será mostrado na tela. Com isso, se quiser votar mais vezes, toque no botão “Votar novamente” e repita o processo.

6 de 6 No fim do processo o voto é computado, depois o público pode votar mais quantas vezes quiser — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade No fim do processo o voto é computado, depois o público pode votar mais quantas vezes quiser — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade