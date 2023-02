Paredão extra BBB 23: como votar em Domitila, Fred Nicácio ou Gustavo

O primeiro paredão da " Semana Turbo " do BBB 23 é formado por Domitila Barros, Fred Nicácio e Gustavo. Desta vez, o emparedado mais votado pelos telespectadores deixa a disputa pelo prêmio no programa ao vivo deste sábado (25), a partir das 22h25. Na mesma edição, o Big Fone tocará mais uma vez, e quem o atender, além de ficar imune, deverá indicar um participante para o próximo paredão. A votação acontece na página do reality show no Gshow e, para participar, o público deve fazer login usando uma Conta Globo.

Novos usuários precisam se cadastrar gratuitamente informando um endereço de e-mail ou importando os dados de contas Facebook, Google ou Apple. A inscrição é feita uma única vez e segue válida para as próximas votações do Big Brother Brasil 23. Confira abaixo como votar no paredão extra do BBB 23 para eliminar um brother.

BBB 23: como votar para eliminar um participante

Como foi formado o paredão extra do BBB 23

O primeiro paredão da "Semana Turbo" do BBB 23 foi formado na noite desta quinta-feira (23). Após vencer a "Prova do Líder", Sarah Aline indicou Antonio Cara de Sapato para a berlinda. O lutador teve o direito de dar um contragolpe, podendo puxar outro brother para o paredão — Fred Nicácio foi o escolhido. Na votação da casa, Domitila Barros acabou emparedada após receber o total de cinco votos.

Para fechar a formação do paredão extra, MC Guimê, que ganhou o "Poder Supremo" após ter atendido o Big Fone na tarde desta quinta-feira (23), pôde trocar um dos emparedados da vez. O cantor substituiu Cara de Sapato por Gustavo.

Como é a dinâmica do restante da semana do BBB 23

Na edição ao vivo deste sábado (25), após o resultado do paredão extra, o Big fone tocará pela segunda vez na semana. O participante que atender estará imune e deverá indicar um outro brother para a próxima berlinda. Depois, na manhã do domingo (26), vai acontecer uma prova para definir um novo líder e o novo anjo da casa. Na noite do mesmo dia e durante o programa ao vivo, o segundo paredão da semana será formado — contando, ainda, com a prova "Bate-Volta". Para finalizar a "Semana Turbo" do BBB 23, na noite da terça-feira (28), acontece a eliminação ao vivo do emparedado que receber mais votos do público.

Votação BBB 23: como eliminar Domitila Barros, Fred Nicácio ou Gustavo pelo Gshow

Passo 1. Para votar no paredão extra do BBB 23, acesse a página do reality no Gshow (gshow.globo.com/realities/bbb) e clique no banner da votação com as fotos dos três emparedados da vez;

Passo 2. Na próxima página, dê um clique no nome e foto do participante que você quer eliminar da disputa pelo prêmio do jogo;

Passo 3. Faça login usando suas credenciais cadastradas na Conta Globo e dê um clique em "Entrar". Se você for um novo usuário, selecione a opção "Cadastre-se" para se cadastrar gratuitamente preenchendo seus dados pessoais ou de contas Facebook, Google ou Apple;

Passo 4. Após o login, marque o box "Sou humano" para ter seu voto validado no paredão surpresa da semana;

Passo 5. A conclusão do seu voto será exibida na tela. Se desejar votar mais vezes, basta clicar no botão “Votar novamente” e repetir o procedimento.

