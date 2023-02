PIS/PASEP 2023: como consultar quem tem direito ao abono pela Internet

Já é possível consultar o PIS/PASEP 2023 (ano-base 2021) pela Internet. Os cidadãos podem acessar a plataforma do Gov.br com CPF ou o aplicativo Carteira de Trabalho Digital para conferir se têm direito ao abono salarial. O pagamento do PIS – válido para os empregados do setor privado – e do PASEP – para os do setor público – começa a partir de 15 de fevereiro. O calendário segue o mês de aniversário do trabalhador, no caso do PIS, e o final de inscrição no programa, no caso do Pasep. Os beneficiários terão até o dia 28 de dezembro para fazer o saque.