PIS/Pasep 2023: como saber se tenho direito ao PIS pelo celular

A consulta ao abono salarial do PIS/Pasep 2023 (ano-base 2021) já está disponível. É possível conferir se você tem direito ao benefício do Governo Federal por meio do aplicativo Caixa Trabalhador, disponível gratuitamente para os sistemas Android e iOS. O benefício é destinado aos trabalhadores com registro formal no ano-base de referência e corresponde ao valor de até um salário mínimo. O calendário de pagamento começa a partir do dia 15 de fevereiro e segue o mês de aniversário do trabalhador, no PIS, e o final do número de inscrição, no caso do Pasep. A data limite para a realização dos saques é 28 de dezembro.