Planilha de orçamento familiar: como baixar e editar modelo no Excel

É possível baixar planilhas de orçamento familiar para Excel gratuitamente pelo site da Microsoft. A página da fabricante do Windows oferece um modelo pronto que pode ser preenchido manualmente pelo usuário para organizar as finanças mensais. O internauta pode definir as receitas e despesas reais e projetadas e detalhar custos específicos com alimentação, moradia, cuidados pessoais, entre outros. A tabela exibe os valores automaticamente e cria um relatório com gráficos que possibilitam analisar em que seções há maior gasto. Confira, a seguir, como usar planilha orçamentária familiar no Excel.