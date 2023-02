Resultado do Enem 2022: como ver a nota da prova no site do Inep

A nota do E nem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2022 já pode ser visualizada no site do Inep . A divulgação dos resultados da prova estava prevista para a próxima segunda-feira (13), mas foi adiantada para esta quinta (9). As notas dos "treineiros" — estudantes que ainda não concluíram o ensino médio —, contudo, só serão disponibilizadas em abril. Para visualizar o desempenho no exame, o candidato precisa acessar a Página do Participante e efetuar login com a conta Gov.br. No site, é possível ver os coeficientes nas provas de Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e da Natureza e de redação.

Com as notas em mãos, o estudante pode calcular a média alcançada na prova e, futuramente, utilizar os pontos para garantir uma vaga em instituições de ensino superior a partir de programas como o Sisu ou o Prouni. Acompanhe, a seguir, o passo a passo para conferir sua nota do ENEM 2022 por meio do site do Inep. O tutorial a seguir foi realizado em um navegador no PC, mas o processo em dispositivos Android e no iPhone (iOS) é o mesmo.

Como ver o resultado do Enem 2022?

Passo 1. Acesse o site do Inep (https://enem.inep.gov.br/participante/#!/) no navegador do PC ou em dispositivos móveis. Na página inicial, clique em “Página do Participante - Entrar com gov.br”;

Passo 2. Informe o CPF cadastrado na sua conta Gov.br para efetuar o login na plataforma. Logo após, clique em “Continuar”;

Passo 3. Digite sua senha para completar o processo de login e siga em “Entrar”;

Passo 4. De volta à Página do Participante, clique em “Resultado 2022”;

Passo 5. Na página seguinte, vá em “ENEM 2022”;

Passo 6. As notas das provas, separadas por áreas de conhecimento e redação, são exibidas na tela. As opções “Baixar Redação” e “Vista pedagógica” ainda não estão disponíveis e serão liberadas futuramente. Caso queira imprimir o resultado, clique no botão “Versão impressa”;

Passo 7. Clique em “Imprimir” para iniciar a impressão de seu boletim do Enem;

Agora que você já sabe como ver a nota da prova do Enem 2022, aproveite as dicas do tutorial para conferir seu resultado no exame.

