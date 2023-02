Simulador Sisu 2023: veja como calcular nota média do Enem no Descomplica

Calcular a nota média do Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) 2022 é importante para avaliar as suas chances de aprovação no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2023. Candidatos que não sabem como fazer a conta podem recorrer ao simulador do site Descomplica. A plataforma faz o cálculo automaticamente e fornece, além da média do Enem, as probabilidades de ele ser aprovado no curso e na universidade desejados. Para usar o serviço, basta criar uma conta na plataforma com e-mail e senha ou importando dados do Facebook , Google ou Apple .

É importante esclarecer que o simulador não fornece o resultado definitivo do aluno, e sim uma estimativa das chances de ingresso, com base nas notas de corte registradas para o curso desejado no ano anterior. O resultado oficial só poderá ser consultado no Sisu 2023, cujas inscrições começam dia 16 de fevereiro. Veja, no tutorial a seguir, como calcular a nota do Enem com peso usando o simulador Sisu 2023 do Descomplica.

1 de 7 Simulador do Sisu do Descomplica permite calcular nota do Enem e chances de ingresso na universidade; saiba usar — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Simulador do Sisu do Descomplica permite calcular nota do Enem e chances de ingresso na universidade; saiba usar — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

Como calcular nota média do Enem 2022 no Simulador Sisu 2023 do Descomplica

Passo 1. Para saber a nota total do Enem 2022 e calcular suas chances de aprovação no Sisu 2023, acesse o simulador do Descomplica (https://descomplica.com.br/sisu/) e clique em "Simular agora";

2 de 7 Botão "Simular agora" em destaque na página inicial do Simulador Sisu 2023 do Descomplica — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak Botão "Simular agora" em destaque na página inicial do Simulador Sisu 2023 do Descomplica — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak

Passo 2. Insira as informações solicitadas para criar uma conta na plataforma e selecione "Criar conta". Se preferir, você pode aproveitar os dados de contas do Facebook, Google ou Apple para otimizar o processo;

3 de 7 Usuário deve preencher dados para criar conta no Simulador Sisu 2023 e saber a média do Enem 2022 — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak Usuário deve preencher dados para criar conta no Simulador Sisu 2023 e saber a média do Enem 2022 — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak

Passo 3. Com o login feito, informe as notas do Enem 2022 em cada área do conhecimento e siga em "Próxima etapa";

4 de 7 Simulador do Descomplica pede notas de cada prova para calcular a nota total do Enem 2022 — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak Simulador do Descomplica pede notas de cada prova para calcular a nota total do Enem 2022 — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak

Passo 4. Nesta etapa, preencha as informações sobre o curso desejado. Informe estado e cidade onde deseja estudar, o nome do curso e a modalidade na qual vai concorrer a uma vaga no Sisu 2023. Continue em "Simular agora";

5 de 7 No simulador do Descomplica, candidato deve preencher informações sobre o curso para o qual deseja fazer inscrição no Sisu 2023 — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak No simulador do Descomplica, candidato deve preencher informações sobre o curso para o qual deseja fazer inscrição no Sisu 2023 — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak

Passo 5. Veja na tela a sua nota do Enem e as suas chances de aprovação. Note que os emojis mudam conforme a probabilidade de você passar no Sisu 2023;

6 de 7 Simulador do Descomplica permite saber a nota total do Enem 2022 e mostra chances de aprovação na universidade — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak Simulador do Descomplica permite saber a nota total do Enem 2022 e mostra chances de aprovação na universidade — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak

Passo 6. Role para baixo e clique em "Simular de novo" para refazer o processo quantas vezes quiser.

7 de 7 Botão "Simule de novo" permite refazer o processo no simulador Sisu 2023 do Descomplica — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak Botão "Simule de novo" permite refazer o processo no simulador Sisu 2023 do Descomplica — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak

Pronto. Agora que você já sabe como calcular nota média no Enem 2022, aproveite as dicas do tutorial para conferir suas chances de aprovação no Sisu 2023.

