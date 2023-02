Sisu 2023: veja como fazer inscrição no Portal de Acesso Único do MEC

As inscrições para o Sisu (Sistema de Seleção Unificada) 2023.1 abrem nesta quinta-feira (16) e vão até dia 24 de fevereiro, próxima sexta. Os candidatos devem se cadastrar no processo seletivo pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, do Ministério da Educação (MEC), que pode ser acessado com uma conta Gov.br. A inscrição é gratuita e aberta a todos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, exceto treineiros e candidatos que zeraram a prova de redação. Usando as notas do Enem, o processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) distribui vagas em instituições de ensino superior e universidades públicas de todo país.