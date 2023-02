Sisu 2023.1: veja como se inscrever na lista de espera

As inscrições para a lista de espera do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) 2023.1 abrem nesta terça-feira (28) e vão até 8 de março, próxima quarta-feira. O interessado deve se cadastrar pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, do Ministério da Educação (MEC), que pode ser acessado com uma conta Gov.br, e escolher se deseja concorrer na 1ª ou na 2º opção de curso indicada na inscrição. Os resultados serão divulgados pelas próprias universidades a partir de 13 de março.