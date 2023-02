Site revela origem de sobrenomes comuns no Brasil; veja a história do seu

O site Genera permite descobrir a origem dos sobrenomes mais comuns no Brasil. Com a ferramenta, é possível fazer uma pesquisa grátis pelo nome da sua família e encontrar dados sobre a origem do termo, além de histórias curiosas sobre personagens importantes e o significado por trás do nome. A plataforma ainda fornece um teste de ancestralidade pago que revela um mapeamento genético com a origem dos antepassados, ao custo inicial de 12 parcelas de R$ 16,58. Mesmo sem pagar, você pode descobrir a história de famílias comuns no país, como Silva, Oliveira, Souza, Santos e muito mais. A seguir, confira como descobrir gratuitamente a origem do seu sobrenome usando o site Genera.