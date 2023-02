SSD parou de funcionar? Veja como resolver

Os SSDs têm menos chance de parar de funcionar em comparação com HDs convencionais. Além da performance ser superior, os modelos tendem a ser mais robustos: enquanto um disco rígido está sujeito a problemas mecânicos e danos irreversíveis provocados por impactos, não há muitos elementos que podem causar falhas em um SSD. Entretanto, isso não significa que a tecnologia esteja livre de problemas. Conheça alguns dos erros mais comuns com esse tipo de mídia e veja o que fazer se seu SSD parou de funcionar.

1 de 6 Discos SSD melhoram performance do computador e os HDs podem ser usados em conjunto — Foto: Adriano Hamaguchi/TechTudo Discos SSD melhoram performance do computador e os HDs podem ser usados em conjunto — Foto: Adriano Hamaguchi/TechTudo

Como recriar repartição SSD em cache original de fábrica? Comente no Fórum do TechTudo.

Antes de discutir erros comuns, seus sintomas e possíveis formas de correção, é importante lembrar que SSDs têm um ciclo de uso limitado, medido por quantidade de ações de escritas e leituras. Conforme você o utiliza, o desgaste natural causa perda de desempenho. Essas situações são muito mais evidentes em drives mais antigos. Modelos atuais lidam melhor com desgaste, graças as novas tecnologias e suporte via drivers, além de sistemas operacionais de maior qualidade.

Sempre que você encontrar um erro classificado como de origem física, tenha em mente de que seu drive está condenado, já que esse tipo de erro é irrecuperável. Caso se depare com os problemas discutidos a seguir de forma recorrente e tenha dificuldade de copiar seus arquivos para fazer backups, é hora de procurar uma assistência especializada na recuperação de dados.

2 de 6 SSDs são mais estáveis e robustos, mas não são imunes a falhas — Foto: Divulgação/Samsung SSDs são mais estáveis e robustos, mas não são imunes a falhas — Foto: Divulgação/Samsung

1. Dados corrompidos

Se deparar com dados corrompidos é, de longe, o defeito mais comum em SSDs. Mais do que um problema, você pode encarar a aparência de dados corrompidos como indicativo de que há falhas na estrutura do SSD, situação em que você provavelmente terá de aposentá-lo, ou sinal de que o sistema de arquivos está corrompido. Nesta última há possibilidade de correção.

Em geral, dados corrompidos em uma unidade recente, que tem vida útil prolongada, podem estar vinculados desde a curtos circuitos no drive até problemas de software, como desligamento incorreto do computador, atualização de firmware mal sucedida e outros erros provocados via sistema operacional.

Como resolver

Dados corrompidos são sinal de que há algum problema, mas só é possível identificá-lo com o uso de uma ferramenta de diagnóstico. O ponto positivo de erros como esse é que eles tendem a ser os primeiros capítulos de uma situação mais grave, ou do fim da linha do drive. Se você se deparar com essa falha, inicie imediatamente o backup dos dados, use aplicativos de diagnóstico e fique de olho no seu desempenho.

2. Bad blocks



3 de 6 Aplicativos de diagnóstico de drive são essenciais para identificar melhor os problemas — Foto: Reprodução/HardDisk Sentinel Aplicativos de diagnóstico de drive são essenciais para identificar melhor os problemas — Foto: Reprodução/HardDisk Sentinel

O bad block se caracteriza por problemas em setores do SSD que armazenam dados. É fácil diagnosticar sua presença em situações em que o computador tenta ler ou salvar arquivos, mas leva uma quantidade enorme de tempo para realizar essas tarefas, retornando uma mensagem de erro ao final do procedimento.

Outras possíveis formas de diagnosticar esse erro envolvem necessidade de reparar o sistema de arquivos, aplicativos travando com frequência, erros ao mover arquivos e desempenho lento, em especial no acesso a documentos grandes.

Como resolver

Bad blocks podem ser um problema em si, ou sintoma de problemas mais sérios. A melhor opção é rodar um aplicativo de diagnóstico de drive (Crystal Disk Mark, Hard Disk Sentinel e etc) para verificar se há erros físicos no disco. Na hipótese de não haver erros físicos, o aplicativo deve ser capaz de corrigir os problemas.



3. Problemas de boot

4 de 6 Travamentos na tela azul podem estar vinculados a defeitos com o SSD — Foto: Reprodução/Filipe Garrett Travamentos na tela azul podem estar vinculados a defeitos com o SSD — Foto: Reprodução/Filipe Garrett

Nesse tipo de defeito, o drive apresenta problemas frequentes no processo de boot (boot é a inicialização do sistema, do momento em que você liga o PC até quando ele fica disponível para você usá-lo). Esse bug costuma apresentar uma série de erros e travamentos no boot, que passam depois de você persistir e reiniciar várias vezes. O problema desse erro é que ele pode ser indicativo de um defeito grave no SSD.



Como resolver

Faça backup imediato dos dados e rode um software de diagnóstico. Se você tiver sorte, o defeito poderá ser corrigido sem muita dificuldade. Caso o problema seja do tipo físico, que é incontornável via software, prepare-se para descartar o drive.



4. Sistema de arquivos com problemas

5 de 6 Sistema operacional deve ser capaz de corrigir sozinho erros de sistema de arquivos — Foto: Reprodução/Filipe Garrett Sistema operacional deve ser capaz de corrigir sozinho erros de sistema de arquivos — Foto: Reprodução/Filipe Garrett

O Windows pode exibir a mensagem “Seu computador precisa ser reparado” que, em si, é um diagnóstico de dados corrompidos no interior do seu drive. Outros sistemas operacionais também possuem mensagens de erro semelhante, que são apresentadas quando o sistema de arquivos parece corrompido. Normalmente, isso ocorre quando você perde a paciência e desliga o computador na marra, sem esperar o sistema finalizar corretamente.



Como resolver

Esse problema de disco é o mais fácil de ser contornado. Os sistemas operacionais contam com ferramentas próprias para a correção de dados e devem ser capazes sozinhos de resolver o erro. Entretanto, abra o olho para mensagens de falhas constantes sobre defeito no sistema de arquivos: elas podem indicar defeitos graves no SSD.



5. Drive muda para somente leitura

6 de 6 Caso ocorra erro 'somente leitura', instale SSD como secundário — Foto: Adriano Hamaguchi/TechTudo Caso ocorra erro 'somente leitura', instale SSD como secundário — Foto: Adriano Hamaguchi/TechTudo

Esse erro é do tipo grave e consiste no seguinte: seu SSD para de aceitar gravação, permitindo apenas leitura de dados, como se tivesse se transformado em uma unidade bloqueada para somente leitura. O primeiro procedimento que você deve tomar é ligar esse disco como unidade secundária em outro computador, possibilitando que você copie todos os seus dados em segurança.

Como resolver