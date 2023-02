Super Bowl 2023: onde assistir à final do campeonato da NFL ao vivo

O SuperBowl 2023 acontece neste domingo (12), com partida entre Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs. O jogo começa às 20h30, no horário de Brasília, e será realizado no State Farm Stadium, em Glendale, no Arizona. A disputa terá transmissão ao vivo pelo Star+, que retransmite a ESPN para assinantes ao custo de R$ 32,90 por mês. Neste ano, os espectadores também poderão assistir à apresentação de Rihanna no Halftime Show, no intervalo do jogo. Confira, no tutorial a seguir, como assistir ao Super Bowl LVII ao vivo pelo computador.