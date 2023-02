Tamanho de capa do Facebook: aprenda a cortar uma foto para encaixar

📝 Facebook não abre no PC: o que fazer? Comente no Fórum do TechTudo

Como cortar foto para capa do Facebook no tamanho certo

Menu do Photopea com opção "Abrir" em destaque — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

2 de 7 Menu do Photopea com opção "Abrir" em destaque — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Depois de carregar a imagem, selecione a “Ferramenta de Corte”, no menu da lateral esquerda. Também é possível acioná-la apertando a letra “C” no teclado;

Passo 3. No menu superior, selecione a opção “Tamanho fixo” e digite as dimensões exatas da capa de corte do Facebook: 851 no campo “L”, e 315 no campo “A”. Finalize com a tecla Enter;