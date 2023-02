Tecla Fn invertida no notebook? Veja como resolver

A tecla Fn é a responsável por possibilitar uma extensão de funcionalidades a partir de outras teclas do notebook ou PC , permitindo que dois ou até três comandos atribuídos a uma tecla possam ser utilizados. Os comandos associados à tecla Fn variam conforme o modelo do notebook e são marcados com cores diferentes das funções padrão. Eles vão desde a ativação de um teclado numérico até teclas para players de vídeo e música e configurações básicas como brilho e volume.

Geralmente, estas funções adicionais são associadas às teclas de função F1 a F12, mas alguns modelos de teclado adicionam mais funções em teclas de letras e até nas teclas Home, Page Up, Page Down e End. Por mais que seja uma extensão útil de funcionalidades, algumas vezes o teclado acaba ficando com a tecla Fn invertida, comprometendo as funções padrão.

1 de 4 Tecla FN iluminada no Notebook Dell Alienware m15 R7 — Foto: Letícia Rosa/TechTudo Tecla FN iluminada no Notebook Dell Alienware m15 R7 — Foto: Letícia Rosa/TechTudo

Invertendo a tecla Fn através do teclado do notebook

Em alguns modelos de notebook você encontrará uma tecla chamada "Fn Lock", que também pode ser caracterizada pelo ícone de um cadeado com as letras "Fn", responsável por bloquear as funções da tecla Fn automaticamente. Neste caso, se a tecla "Fn Lock" tiver função única, então basta pressioná-la para bloquear a tecla de função Fn. Se ela for função de alguma tecla, como por exemplo a "Esc", então pressione "Fn" + "Esc" juntas.

Em outro modelos, o procedimento é feito pressionando de forma simultânea as teclas "Fn" e "Num Lock". Isso desativará as funções adicionais inseridas no teclado numérico, revertendo as configurações para o padrão do teclado.

Desativando a tecla Fn através da BIOS

A inversão da tecla Fn a partir da BIOS é um procedimento mais técnico e que pode variar conforme o modelo do notebook.

Passo 1. Reinicie o notebook e, ao aparecer a tela de inicialização, acesse a BIOS pressionando a tecla "F2";

2 de 4 Abra a BIOS para inverter a tecla Fn — Foto: Juliana Pixinine/TechTudo Abra a BIOS para inverter a tecla Fn — Foto: Juliana Pixinine/TechTudo

Passo 2. Acesse a opção "Advanced" usando a seta para a direita e então selecione a opção "Function Key Behavior" teclando Enter. Selecione a opção "Multimedia Key First", que desabilitará as funções da tecla "Fn";

3 de 4 Em "Advanced", selecione "Multimedia Key First" — Foto: Juliana Pixinine/TechTudo Em "Advanced", selecione "Multimedia Key First" — Foto: Juliana Pixinine/TechTudo

Passo 3. Outra variação possível para esta configuração é ir até a opção "System Configuration" e alterar "Actions Key Mode" para "Disabled". A interface da BIOS depende diretamente de qual é a placa-mãe do computador em questão. O procedimento pode variar;

4 de 4 Variação do modo de ativar/desativar a tecla Fn — Foto: Jonathan Lamim/TechTudo Variação do modo de ativar/desativar a tecla Fn — Foto: Jonathan Lamim/TechTudo