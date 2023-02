Transfermarkt: como usar o site para ver as transferências do futebol

É possível conferir as transferências mais recentes do futebol com o site Transfermarkt. O banco de dados da plataforma permite ficar por dentro das negociações nacionais e internacionais, além de mostrar o valor de mercado dos jogadores, a quantia paga na transação e outras informações importantes. Os usuários podem ver as transferências concretizadas e ter acesso a uma aba com rumores de negociações. A seguir, o TechTudo mostra como acompanhar as transferências do futebol e o vai vem do mercado da bola pelo Transfermarkt.