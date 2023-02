Truque ensina a ligar o PC com a Alexa; aprenda como

Ligar o PC com a Alexa é possível por meio de um truque. A assistente virtual inteligente da Amazon , que pode ser usada em diversos dispositivos eletrônicos , como smartphones , alto-falantes inteligentes e computadores , também permite configurar um comando de voz para acionar o computador a distância. Antes, no entanto, é preciso fazer alguns ajustes no PC.

O comando de voz, que pode economizar tempo e esforço do usuário, poderá ser usado nas caixinhas da linha Amazon Echo ou mesmo no app da Alexa para celular. Descubra, neste tutorial, como configurar o seu PC para ligar com o comando "Alexa, ligue o computador".

2 de 14 Baixe o aplicativo Amazon Alexa no celular para realizar a configuração — Foto: Lucas Santos/TechTudo Baixe o aplicativo Amazon Alexa no celular para realizar a configuração — Foto: Lucas Santos/TechTudo

Configurando a BIOS

Passo 1. Antes de configurar o comando da Alexa, é preciso fazer alguns ajustes no computador. Primeiro, acesse a BIOS do seu computador para ativar o recuso "Wake on LAN". O menu costuma ser acionado ao pressionar a tecla F2 ou F12 durante a inicialização do computador, a depender da placa-mãe do dispositivo;

3 de 14 Configuração da BIOS para ligar o PC com a Alexa — Foto: Jonathan Lamim/TechTudo Configuração da BIOS para ligar o PC com a Alexa — Foto: Jonathan Lamim/TechTudo

Passo 2. Localize a opção "Wake on LAN" e ative-a. A localização do recurso pode variar conforme a marca e o modelo da placa-mãe, mas geralmente fica dentro da opção "Advanced" e em alguns modelos em "Advanced > Device Control".

4 de 14 Configuração do Wake on LAN na BIOS para ligar o PC com a Alexa — Foto: Jonathan Lamim/TechTudo Configuração do Wake on LAN na BIOS para ligar o PC com a Alexa — Foto: Jonathan Lamim/TechTudo

Caso você não encontre a opção “Wake on LAN” na BIOS, procure por “PCIE Devices Power On”. Em placas do tipo ASRock, é esta a nomenclatura utilizada, e o ajuste fica em “Advanced > ACPI Configuration”.

Configurando o PC

Passo 1. Na barra de pesquisa do Windows, procure por Gerenciador de Dispositivos. É por meio dele que serão feitas as configurações relacionadas ao dispositivo de rede utilizado pelo PC;

5 de 14 Gerenciador de dispositivos do Wondows — Foto: Jonathan Lamim/TechTudo Gerenciador de dispositivos do Wondows — Foto: Jonathan Lamim/TechTudo

Passo 2. Localize o dispositivo de rede que o PC está utilizando e dê um duplo clique sobre ele. Pode ser tanto para rede cabeada quanto Wi-Fi. Aqui, o importante é selecionar o dispositivo correto;

6 de 14 Detalhes da placa de rede no gerenciador de dispositivos — Foto: Jonathan Lamim/TechTudo Detalhes da placa de rede no gerenciador de dispositivos — Foto: Jonathan Lamim/TechTudo

Passo 3. Com as opções do dispositivo de rede abertas, clique na aba "Gerenciamento de Energia" e certifique-se de que as opções a seguir estejam marcadas:

O computador pode desligar o dispositivo para economizar energia

Permitir que esse dispositivo acorde o computador

Somente permitir um pacote Magic para ativar o computador

7 de 14 Configurações do gerenciamento de energia da placa de rede — Foto: Jonathan Lamim/TechTudo Configurações do gerenciamento de energia da placa de rede — Foto: Jonathan Lamim/TechTudo

Passo 4. Feito isso, vá até a aba "Avançado" e localize a opção "Ativar com Magic Packet" na lista de propriedades, e mantenha-a habilitada. Em alguns modelos de placa de rede, a opção pode se chamar "Pacote Wake on Magic".

8 de 14 Configurações do pacote Magic — Foto: Jonathan Lamim/TechTudo Configurações do pacote Magic — Foto: Jonathan Lamim/TechTudo

Configurando o serviço no WOL

Passo 1. Acesse o site wolskill.com e faça login com sua conta da Amazon. No primeiro login, serão solicitadas algumas permissões. Elas são essenciais para que o procedimento funcione;

9 de 14 Site Wake on Lan Alexa Skill — Foto: Jonathan Lamim/TechTudo Site Wake on Lan Alexa Skill — Foto: Jonathan Lamim/TechTudo

Passo 2. Role a tela até a opção "Device Panel". Preencha o campo "Name" com o nome do seu computador. Lembre-se que esse será o nome associado ao comando junto a Alexa. Para o campo MAC você precisará informar o "MAC Address" da placa de rede;

10 de 14 Tela de cadastro do PC no site WOL — Foto: Jonathan Lamim/TechTudo Tela de cadastro do PC no site WOL — Foto: Jonathan Lamim/TechTudo

Passo 3. Para identificar o MAC Address, pressione a tecla Windows + a tecla R, digite "cmd" e clique em "OK";

11 de 14 Acessando o prompt de comando para obter o MAC Address — Foto: Jonathan Lamim/TechTudo Acessando o prompt de comando para obter o MAC Address — Foto: Jonathan Lamim/TechTudo

Passo 4. No prompt de comando digite "ipconfig/all" e localize as informações da sua placa de rede. Copie o número do endereço físico e cole no site do WOL. Depois, clique em "Add".

12 de 14 Informações da placa de rede no prompt de comando — Foto: Jonathan Lamim/TechTudo Informações da placa de rede no prompt de comando — Foto: Jonathan Lamim/TechTudo

Configurando o aplicativo da Alexa

Passo 1. Abra o aplicativo da Alexa no seu smartphone e vá até a opção "Mais". Em seguida, abra a opção "Skills e jogos";

Passo 2. Localize a skill "Wake on Lan". Para isso, basta digitar "WOL" na barra de busca;

13 de 14 Aplicativo da Alexa para configuração da skill WOL — Foto: Jonathan Lamim/TechTudo Aplicativo da Alexa para configuração da skill WOL — Foto: Jonathan Lamim/TechTudo

Passo 3. Clique na skill e depois no botão "Ativar para uso". Aguarde enquanto é feita a conexão da skill. Pode ser que você precise se logar com a conta da Amazon e dar as permissões solicitadas, como feito anteriormente no site do WOL. Faça isso para continuar o procedimento.

14 de 14 Instalação da skill Wake on Lan — Foto: Jonathan Lamim/TechTudo Instalação da skill Wake on Lan — Foto: Jonathan Lamim/TechTudo

Após a ativação, o seu PC será reconhecido pelo app da Alexa e será listado na opção "Dispositivos" do aplicativo. Isso indica que você já pode ligar o computador usando o comando "Alexa, ligue o computador".

Produto desta matéria | TechTudo Smart Echo Dot (3ª Geração) R$ 349 IR À LOJA

Todas as ofertas de Echo Dot (3ª Geração) × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. Smart Echo Dot (3ª Geração) R$ 349 IR À LOJA