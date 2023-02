Valentine’s Day 2023: como fazer cartão com mensagem de amor no Canva

É possível fazer um cartão com mensagem de Valentine’s Day usando o Canva. A data, equivalente ao Dia dos Namorados do Brasil, é celebrada nesta terça-feira (14) e considerada o dia “mais romântico do ano” nos Estados Unidos e em vários países. Por meio do Canva, é possível criar cartões temáticos com mensagens de amor para imprimir ou compartilhar com a pessoa amada. Para isso, basta usar modelos prontos e personalizáveis disponibilizados gratuitamente pelo site. Confira, a seguir, o significado da data e como fazer cartão de Valentine’s Day no Canva.