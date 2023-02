Valorant: como assistir ao VCT LOCK//IN São Paulo e ganhar drops

O VCT LOCK//IN, torneio internacional de Valorant, começa nesta segunda-feira (13) com a promessa de ser o maior torneio da história do FPS da Riot Games. A competição acontece no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e reúne 32 equipes participantes, como as brasileiras LOUD, FURIA e MIBR. Além de assistir ao torneio, espectadores também poderão ganhar itens exclusivos apenas por estarem conectados nos canais oficiais do Valorant na Twitch e no YouTube. Contudo, será necessário vincular a conta da Riot Games à plataforma de preferência para receber as recompensas. Veja, a seguir, como assistir e resgatar os itens no game.