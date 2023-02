Vasco x Botafogo: como assistir ao clássico carioca na live do Casimiro

O jogo entre Vasco da Gama e Botafogo, também conhecido como "Clássico da Amizade", será exibido ao vivo e com exclusividade nos canais CazéTV e Casimito do streamer Casimiro Miguel nesta quinta-feira (16), às 20h30. Por meio dos canais do influenciador digital no YouTube e na Twitch, os espectadores podem conferir gratuitamente a partida adiada da terceira rodada do Campeonato Carioca de 2023. Para entrar no G4, o cruzmaltino tenta quebrar a sequência de nove derrotas consecutivas em clássicos, enquanto o alvinegro busca reassumir a liderança da competição. Veja como assistir ao jogo online e com imagens a seguir.