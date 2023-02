Vasco x Resende ao vivo: como assistir ao jogo na CazéTV ou Twitch

Vasco da Gama e Resende se enfrentam nesta quinta-feira (2), às 19h (horário de Brasília), pela sexta rodada da Taça Guanabara, que corresponde à fase de grupos do Campeonato Carioca de 2023. Separados por um ponto na tabela de classificação, as equipes vêm de derrotas e tentam retomar o caminho das vitórias. A partida disputada em São Januário tem transmissão gratuita e exclusiva do streamer Casimiro por meio da CazéTV, no YouTube, e do canal Casimito, na Twitch.