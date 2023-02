Veja qual melhor aparelho para matar pernilongo, mosquito e mais insetos

Confira abaixo uma lista do TechTudo com aparelhos tecnológicos que matam insetos usando tecnologias como infravermelho, raios ultravioleta e outras:

Caça Mosquito: aplicativo serve para denunciar focos do Aedes aegypti ao governo da Bahia — Foto: Tainah Tavares/TechTudo

1 de 6 Caça Mosquito: aplicativo serve para denunciar focos do Aedes aegypti ao governo da Bahia — Foto: Tainah Tavares/TechTudo

Parece um inofensivo abajour em formato de cogumelo, mas o InaTrap é um verdadeiro mata mosquitos profissional. Esse aparelho para matar pernilongos possui uma turbina que suga e elimina os insetos enquanto emite sua luz LED. O gadget, que tem ciclo de vida de 18 mil horas e garantia de um ano, pode ser ligado na tomada, no carregador do carro ou em painéis solares.

Bed Vac mata ácaros e pequenos insetos do colchão com ultravioleta — Foto: Divulgação/Good Ideas

3 de 6 Bed Vac mata ácaros e pequenos insetos do colchão com ultravioleta — Foto: Divulgação/Good Ideas

Com aparência de um aspirador de pó de mão, o Bed Vac não é só uma mata mosquitos, mas também extermina ácaros, bactérias e pequenos insetos usando raios ultravioleta. Além disso, o aparelho possui sistema de sucção de poeira e um motor que vibra 2.500 vezes por minuto, deslocando os germes e garantindo que o colchão fique realmente limpo.

3. Mala com infravermelho

Vai viajar para o campo? A ThermalStrike Heated Luggage pode previnir invasão de percevejos em sua mala. A bagagem tech se aquece e atinge cerca de 50ºC, bastando ligar na tomada. A temperatura é suficiente para matar mosquitos e os ovos que estejam em seus pertences. Há duas versões do aparelho: um com capacidade de 3,6 kg e outro de 4,7 kg.

Inseticidas e outros aparelhos de matar mosquitos com plugue na parede são muito comuns, mas o Budget Spider Repeller é especialmente desenvolvido para espantar aranhas. Ele promete funcionar em ambientes de até 600 m², aproximadamente, e o fabricante garante o dinheiro de volta em caso de insatisfação com o produto.

O gadget se destaca como um dos melhores aparelhos de matar mosquitos por operar com duas tecnologias: onda ultra-sônica e onda eletromagnética. A primeira mantém as aranhas afastadas devido à alta frequência sonora, desconfortável para os aracnídeos mas inaudíveis para humanos e bichos de estimação. Já as ondas eletromagnéticas são transmitidos por toda a casa através da fiação, afetando o sistema nervoso das aranhas.